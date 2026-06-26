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Hoy, Feria de la Salud para adultos mayores

Se ofrecerá atención médica, dental, entrega de medicamentos

Por Jesús Vázquez

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Hoy, Feria de la Salud para adultos mayores
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      Matehuala.- Este viernes se llevará a cabo una Feria de la Salud para personas adultas mayores en la cancha del Fraccionamiento Benito Juárez, en un horario de 5:00 a 7:00 de la tarde, se exhorta a la población a llevar a los abuelitos y abuelitas a este evento para que puedan realizarse chequeos que serán gratuitos.

      La Feria de la Salud ofrecerá servicios médicos dirigidos a las personas de la tercera edad. 

      Esta actividad será gratuita con el propósito de apoyar a los adultos mayores, quienes en muchas ocasiones enfrentan dificultades económicas para atender su salud.

      Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran examen de la vista, servicio dental, entrega de medicamentos con receta médica, orientación nutricional, toma de signos vitales y activación física. 

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      Esta es una oportunidad para cuidar la salud y recibir orientación que contribuya a mejorar la calidad de vida de los abuelitos y abuelitas.

      Esta feria es para apoyar sobre todo a las personas de más de sesenta años, pues muchos no tienen los medios económicos para ir a chequeos, es importante que un adulto mayor se haga constantes chequeos para tener una vejez digna, y evitar adquirir enfermedades que pongan en riesgo su vida.

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