Hoy, festejo en honor de Virgen del Carmen

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Matehuala.- A pesar de que en el municipio no existe una capilla dedicada a la Virgen del Carmen, en la ciudad hay un gran número de personas que veneran a esta advocación mariana, pues existe la Archicofradía del Carmen, integrada por jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentran realizando los festejos en honor a su santa patrona, cuya festividad se celebra este día.

Durante estos días se han llevado a cabo peregrinaciones provenientes de distintos puntos de la ciudad, además de danzas, rosarios, celebraciones eucarísticas e incluso actividades de pirotecnia para conmemorar el novenario en honor a la Virgen del Carmen, una de las festividades religiosas más tradicionales entre la comunidad católica.

La Archicofradía del Carmen ha invitado a la población católica a unirse a este grupo de fieles y participar en las diferentes actividades religiosas programadas con motivo de esta importante celebración, cuyo principal objetivo es fortalecer la fe y la devoción mariana entre las familias.

Para este jueves se tiene prevista la celebración de las actividades principales, entre ellas la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, así como diversas muestras de fe y agradecimiento por parte de los devotos que cada año participan en esta festividad.

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La Virgen del Carmen es considerada una de las advocaciones marianas más veneradas dentro de la Iglesia Católica y es reconocida como protectora de numerosas comunidades y grupos religiosos, por lo que cada año miles de fieles en México y diversas partes del mundo celebran su festividad con gran devoción y entusiasmo.