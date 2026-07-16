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Hoy, festejo en honor de Virgen del Carmen

Invita la Archicofradía del Carmen a los eventos

Por Jesús Vázquez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Hoy, festejo en honor de Virgen del Carmen
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      Matehuala.- A pesar de que en el municipio no existe una capilla dedicada a la Virgen del Carmen, en la ciudad hay un gran número de personas que veneran a esta advocación mariana, pues existe la Archicofradía del Carmen, integrada por jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentran realizando los festejos en honor a su santa patrona, cuya festividad se celebra este día.

      Durante estos días se han llevado a cabo peregrinaciones provenientes de distintos puntos de la ciudad, además de danzas, rosarios, celebraciones eucarísticas e incluso actividades de pirotecnia para conmemorar el novenario en honor a la Virgen del Carmen, una de las festividades religiosas más tradicionales entre la comunidad católica.

      La Archicofradía del Carmen ha invitado a la población católica a unirse a este grupo de fieles y participar en las diferentes actividades religiosas programadas con motivo de esta importante celebración, cuyo principal objetivo es fortalecer la fe y la devoción mariana entre las familias.

      Para este jueves se tiene prevista la celebración de las actividades principales, entre ellas la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, así como diversas muestras de fe y agradecimiento por parte de los devotos que cada año participan en esta festividad.

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      La Virgen del Carmen es considerada una de las advocaciones marianas más veneradas dentro de la Iglesia Católica y es reconocida como protectora de numerosas comunidades y grupos religiosos, por lo que cada año miles de fieles en México y diversas partes del mundo celebran su festividad con gran devoción y entusiasmo.

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