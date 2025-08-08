logo pulso
Impactan motociclistas, un lesionado

Por Redacción

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
Impactan motociclistas, un lesionado

Matehuala.- Impactan dos motociclistas en la calle esquina de Simón Bolívar y Arteaga, uno de los conductores resultó lesionado, las corporaciones de auxilio acudieron al lugar del accidente para ayudar a los involucrados, también elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de los hechos. 

El accidente se generó debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, debido al fuerte impacto, uno de los motociclistas salió volando y quedo tirado en el pavimento, testigos del accidente solicitaron apoyo a corporaciones de auxilio, para que atendieran a los lesionados.

Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja valoraron a dos personas de sexo masculino, que eran los conductores de las motocicletas que se habían impactado minutos antes, uno de los motociclistas tenía lesiones menores, sin embargo, el otro sufrió lesiones de gravedad por lo que en la ambulancia fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

 Al lugar también llegaron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las primeras investigaciones.

