Impartirá el ICAT diversos talleres

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo tendrá cursos de capacitación para emprendimientos nuevos, de acuerdo con la titular, Mariel Martínez Rodríguez.

La funcionaria explicó que en Frontera número 19 estarán esperando a los que estén interesados en los diferentes tipos de cursos y capacitaciones para la confección de alimentos y de arreglos para época de Xantolo y para fin de año, con la finalidad de que puedan obtener ganancias del producto creado por ellos mismos, en el fin de año que viene.

Dijo la funcionaria que el cupo mínimo para cada curso será de 15 interesados y esperan la inscripción de todos los que tengan interés en emprender este último trimestre.