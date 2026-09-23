logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Impartirá el ICAT diversos talleres

Por Miguel Barragán

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Impartirá el ICAT diversos talleres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo tendrá cursos de capacitación para emprendimientos nuevos, de acuerdo con la titular, Mariel Martínez Rodríguez.

      La funcionaria explicó que en Frontera número 19 estarán esperando a los que estén interesados en los diferentes tipos de cursos y capacitaciones para la confección de alimentos y de arreglos para época de Xantolo y para fin de año, con la finalidad de que puedan obtener ganancias del producto creado por ellos mismos, en el fin de año que viene.

      Dijo la funcionaria que el cupo mínimo para cada curso será de 15 interesados y esperan la inscripción de todos los que tengan interés en emprender este último trimestre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Oficinas del Ayuntamiento, con pocos funcionarios
        Oficinas del Ayuntamiento, con pocos funcionarios

        Oficinas del Ayuntamiento, con pocos funcionarios

        SLP

        Redacción

        Gran parte del personal acudió al Informe del Gobernador

        Inician fiestas patronales de San Francisco de Asís
        Inician fiestas patronales de San Francisco de Asís

        Inician fiestas patronales de San Francisco de Asís

        SLP

        Jesús Vázquez

        Familiares de Luz Odette bloquean la carretera 57
        Familiares de Luz Odette bloquean la carretera 57

        Familiares de Luz Odette bloquean la carretera 57

        SLP

        Jesús Vázquez

        Aguas residuales contaminan el Valles
        Aguas residuales contaminan el Valles

        Aguas residuales contaminan el Valles

        SLP

        Redacción