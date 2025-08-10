logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Imprudente chofer choca y huye

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Imprudente chofer choca y huye

CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta no tuvo precaución al circular por la carretera Valles-Tampico y chocó contra una unidad de modelo reciente; no se reportaron heridos.

Lo anterior ocurrió este sábado por la mañana, en el kilómetro 5 aproximadamente de la carretera libre Valles-Tampico, cerca del acceso a la cementera. 

Un hombre que conducía una camioneta marca Ford color azul circulaba presuntamente a exceso de velocidad, y debido a la falta de precaución chocó contra la parte trasera de una camioneta Suv marca Range Rover, modelo reciente.

Tras la colisión el causante del accidente realizó maniobras y se dio a la fuga, mientras que el afectado esperó la intervención de las autoridades y llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los trámites necesarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales
Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales

Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales

SLP

Carmen Hernández

Peatones tienen que caminar por arroyo de la calle

Chocan dos vehículos en el bulevar
Chocan dos vehículos en el bulevar

Chocan dos vehículos en el bulevar

SLP

Redacción

Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía
Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía

Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía

SLP

Miguel Barragán

Parquímetros cuentan digitalmente el dinero que les ingresa

Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna
Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna

Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna

SLP

Miguel Barragán

Muchas dudas sobre el deceso de la mujer