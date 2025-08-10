Imprudente chofer choca y huye
CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta no tuvo precaución al circular por la carretera Valles-Tampico y chocó contra una unidad de modelo reciente; no se reportaron heridos.
Lo anterior ocurrió este sábado por la mañana, en el kilómetro 5 aproximadamente de la carretera libre Valles-Tampico, cerca del acceso a la cementera.
Un hombre que conducía una camioneta marca Ford color azul circulaba presuntamente a exceso de velocidad, y debido a la falta de precaución chocó contra la parte trasera de una camioneta Suv marca Range Rover, modelo reciente.
Tras la colisión el causante del accidente realizó maniobras y se dio a la fuga, mientras que el afectado esperó la intervención de las autoridades y llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los trámites necesarios.
