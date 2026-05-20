Inaugura alcalde obra de pavimentación

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar inauguró una obra de pavimentación que consiste en dos cuadras, en la colonia La Pimienta, por el orden de los tres millones de pesos.

La tarde del lunes, el presidente municipal David Medina inauguró una obra de pavimentación en la calle Ricardo Flores Magón, entre las calles Roble y Doctor Mora, en el sector ya mencionado.

La obra consta de concreto hidráulico e incluye banquetas, por un monto de por encima de los tres millones de pesos, de acuerdo con los datos técnicos de la Coordinación de Desarrollo Social.

En el evento, el alcalde se comprometió a hacer un puente sobre la calle Doctor Mora que es una petición hecha por vecinos desde hace tiempo.

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