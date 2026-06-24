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Limpian y sellan tienda abandonada

Por Jesús Vázquez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Limpian y sellan tienda abandonada
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      MATEHUALA.- Una antigua tienda ubicada en la calle Madero, casi esquina con Miguel Hidalgo, era utilizada como basurero clandestino, luego de que un indigente abriera la puerta del inmueble y comenzara a llenarlo de basura. 

      Aunque esta persona ya fue reunida con su familia, algunos ciudadanos continuaron arrojando desechos en el lugar; en varias ocasiones, la persona que habitaba este inmueble llegó a prender fuego en el interior, situación que en algunos momentos se salió de control. 

      Afortunadamente nunca se registraron personas lesionadas; además, acumulaba diversos artículos dentro de la antigua tienda. Posteriormente, elementos de la policía localizaron una ficha de búsqueda y descubrieron que se trataba de una persona con problemas de salud mental que se encontraba extraviada, por lo que fue entregada a sus familiares, quienes residen en otro estado de la República Mexicana.

      A pesar de que esta persona ya no habitaba el lugar, varias personas aprovecharon que el inmueble permanecía abierto para arrojar sus desechos en la tienda deshabitada. Esta situación provocaba fétidos olores y representaba un verdadero peligro, ya que el sitio podía ser utilizado como escondite por personas que pretendieran cometer actos ilícitos, además de generar problemas de salud pública.

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      Ante esta situación y al observar que el propietario no se hacía cargo del inmueble, personal de Servicios Públicos Primarios llevó a cabo la limpieza del lugar, ya que se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad. Asimismo, se selló la entrada con bloques para evitar que continúen arrojando basura en este espacio que ya se había convertido en un basurero clandestino.

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