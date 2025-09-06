Inauguran ciclo escolar en Prepa

Matehuala.- El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra inauguró el ciclo escolar 2025-206 en las instalaciones de la Escuela Preparatoria de Matehuala, además de darles la bienvenida a los estudiantes y docentes de esta institución educativa.

Autoridades universitarias y municipales coincidieron en la necesidad de garantizar espacios y equipo de apoyo académico a quienes cursan el nivel propedéutico de la UASLP, condiciones que habrán de impulsar su formación escolar, y ser de enorme utilidad para docentes y alumnos.

Zermeño Guerra instó a los y las estudiantes a aprovechar todas las oportunidades que la propia universidad les brinda, en particular en momentos tan complejos para quienes desean integrase al nivel superior y a un mundo laboral cada vez más competitivo y demandante.

La directora de la Prepa UASLP, Amalia Guerrero Almanza agradeció el apoyo a la Rectoría y al Gobierno Municipal, e hizo mención de que solo sumando los esfuerzos de gobierno e instituciones escolares será como se pueda garantizar un futuro más estable a los jóvenes que hoy cursan su educación en la preparatoria insigne de la máxima casa de estudios del estado.

