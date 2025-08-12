Inauguran la Feria Regional de Cedral

CEDRAL.- Se llevó a cabo la inauguración de la FERECE 2025, donde estuvieron presentes las autoridades municipales.

Asimismo, se contó con la presencia del obispo Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, así como alcaldes de otros municipios del Altiplano, la secretaria de Turismo del estado Yolanda Josefina Cepeda, y para iniciar la FERECE se presentó en el Teatro del Pueblo Vagón Chicano.

Cabe hacer mención que, también se llevó a cabo la elección de la embajadora de Cedral donde la ganadora fue Roxana Cruz Briones, quien además ganó como mejor traje típico, para esto se llevó a cabo un desfile y una muestra de talentos y un grupo de jueces fueron los que se encargaron de elegir a la ganadora, quien será la representante de Cedral, y se eligieron a sus dos acompañantes.

La FERECE 2025 se llevará a cabo del 10 al 15 de agosto, donde a lo largo de cinco días se estarán presentando grupos musicales en el Teatro del Pueblo, empezando con Vagón Chicano y los Indomables de Cedral, quienes estuvieron en la inauguración este martes 12 de agosto; se espera la presentación de los Traileros del Norte, el 13 de agosto los Kumbia Kings, el 14 de agosto La Arrolladora y el 15 de agosto los Alameños de la Sierra.

Cabe hacer mención que, además de la Feria Regional de Cedral 2025, se están llevando también las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción, quien es la santa patrona de Cedral, por lo que espera la llegada de miles de visitantes a Cedral.