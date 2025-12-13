logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

Según un comunicado oficial, el nuevo inmueble busca ampliar espacios académicos

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 11:02 a.m.
A
Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

De acuerdo con un comunicado, autoridades estatales inauguraron un nuevo edificio en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, obra que habría representado una inversión de 40 millones de pesos y que, según la información difundida, busca ampliar los espacios académicos del plantel.

LEA TAMBIÉN

Vuelca camioneta y acaba dentro de una laguna

Circulaba por la carretera Valles-Tampico, a la altura del municipio de Ébano

En el documento se señala que el inmueble fue construido por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y que la obra forma parte de la estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura educativa en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El comunicado indica que el nuevo edificio permitiría ampliar la oferta académica y contribuir a la permanencia de la matrícula en la carrera de Ingeniería en Agronomía, área considerada estratégica para el desarrollo productivo de la Huasteca potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante el acto inaugural, según se informó, estuvo presente el secretario de EducaciónJuan Carlos Torres Cedillo, quien participó en el corte de listón junto con autoridades educativas, así como integrantes de la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles técnicos sobre el edificio ni fechas específicas para la incorporación de nuevos programas académicos o ampliación formal de matrícula.

Nuevo edificio en Tec Valles

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles
Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

SLP

Redacción

Según un comunicado oficial, el nuevo inmueble busca ampliar espacios académicos

Ofrecen un curso de elaboración de casitas
Ofrecen un curso de elaboración de casitas

Ofrecen un curso de elaboración de casitas

SLP

Carmen Hernández

Para que mascotas tengan un lugar seguro dónde pernoctar

Todo listo para Caravana del Migrante Potosino
Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

SLP

Carmen Hernández

Entra a batey primera carga de caña en IPA
Entra a batey primera carga de caña en IPA

Entra a batey primera carga de caña en IPA

SLP

Redacción

El inicio de molienda sigue siendo este lunes