Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

De acuerdo con un comunicado, autoridades estatales inauguraron un nuevo edificio en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, obra que habría representado una inversión de 40 millones de pesos y que, según la información difundida, busca ampliar los espacios académicos del plantel.

LEA TAMBIÉN Vuelca camioneta y acaba dentro de una laguna Circulaba por la carretera Valles-Tampico, a la altura del municipio de Ébano

En el documento se señala que el inmueble fue construido por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y que la obra forma parte de la estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura educativa en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El comunicado indica que el nuevo edificio permitiría ampliar la oferta académica y contribuir a la permanencia de la matrícula en la carrera de Ingeniería en Agronomía, área considerada estratégica para el desarrollo productivo de la Huasteca potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el acto inaugural, según se informó, estuvo presente el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, quien participó en el corte de listón junto con autoridades educativas, así como integrantes de la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles técnicos sobre el edificio ni fechas específicas para la incorporación de nuevos programas académicos o ampliación formal de matrícula.

Nuevo edificio en Tec Valles