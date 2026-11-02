Suspenderán servicio de recolección de basura

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Matehuala.- El departamento de Recursos Primarios informó que con la celebración del día de muertos el servicio de recolección de basura se suspenderá este lunes y martes, el 3 de noviembre por el día del barrendero, por lo que piden a la población no sacar la basura a las calles estos días, y el servicio de recolección se reanudará el próximo 4 de noviembre.

Debido a la celebración del día de muertos no habrá servicio de recolección de basura, se pide comprensión a las personas, esto se debe a que el 2 de noviembre día de muertos, el 3 de noviembre con motivo del día del barrendero, aunque por la mañana habrá una misa en honor a todos los que se dedican a la labor de la limpieza con su santo patrono, San Martin de Porres.

Ante esto se pide la comprensión de la población, esperando que en esta ocasión la gente no saque la basura de sus casas, ya que luego perros callejeros rompen las bolas en busca de comida y dejan un tiradero por las calles, además de que hay personas que también buscan cosas entre la basura y rompen las bolsas.

El miércoles volverá a la normalidad el servicio de recolección de basura, se pide a la población que este día ya saquen sus desechos en el horario que normalmente pasa el camión recolector de basura, pues la limpieza de las calles no es únicamente responsabilidad del gobierno municipal, también de los ciudadanos, que no deben de sacar la basura cuando no les toca, y esperar hasta que pase el camión, pues el cuidado del entorno urbano es una necesidad compartida.

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