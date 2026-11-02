Enjambre de abejas ataca a una familia

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RIOVERDE.- Se registró un ataque de enjambre de abejas contra una familia y dos mascotas, las que no lograron dañarlos de manera considerable y lograron sobrevivir.

Vecinos de la calle Flor de Naranjo del Ejido de la Cofradía dieron a conocer que las colmenas atacaron a una familia, que pudo soportar los piquetes que les provocaron los insectos, en diversas partes del cuerpo.

En el lugar resultaron lesionados dos niños, una mujer y dos mascotas, uno de ellos se encontraba amarrado y no pudo huir para protegerse del ataque de los insectos.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad M11, para brindar auxilio a los afectados, además arribó personal de la Cruz Roja, quienes atendieron a la familia y las estabilizaron luego de los piquetes sufridos, que no fueron de gran consideración y ya recuperan su salud, de lo que pudo resultar catastrófico.

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Las mascotas también se encuentran estables, luego de recibir la atención de un veterinario para que se recuperaran