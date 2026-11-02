Cientos de personas llegan a los panteones

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Matehuala.- Cientos de personas acuden a los cementerios con motivo del día de muertos desde este primero de noviembre, que es el día de todos los santos, así como de los angelitos refiriéndose a todos los niños que han fallecido.

Al recorrer el Panteón Hidalgo se pudo observar que varios papás fueron a visitar las tumbas de sus hijos, donde les dejaron flores y globos muchas eran tumbas de niños recién nacidos, así como sepulturas de niños de distintas edades, también hubo quien les llevaba un juguete y los colocaba arriba de la sepultura de los chiquitines para que su espíritu venga a jugar con ellos.

Una señora comentó que su nieto Ezequiel falleció hace 10 años y era un pequeño de apenas un año de edad, pero cada año ella y los papás del niño visitan la tumba le colocaron un globo y flores, así mismo rezaron por el descanso del pequeño y esperan algún día volver a verlo.

También mucha gente acudió este primero de noviembre a visitar las tumbas de sus familiares, aprovechando que no hay tanta gente como serpa este lunes, poder visitar más cómodamente a su familia, así mismo invitaron a las personas a acudir a los panteones e inculcar estas tradiciones del día de muertos a los niños y jóvenes.

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Dentro del cementerio estaba don Daniel, un adulto mayor que tiene ya 65 años acudiendo al panteón, donde va visita la sepultura de sus padres, así como de algunos hermanos que ya fallecieron.