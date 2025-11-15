logo pulso
Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT

CIUDAD VALLES.- En sesión extraordinaria de Consejo Municipal de Transporte, la dirección general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propuso al alcalde de Valles colaborar con el pago de los estudios de factibilidad por venir en Ciudad Valles.

En el único punto a tratar de la reunión oficial de la materia, la directora de Comunicaciones y Transportes, Sagrario González García propuso al Gobierno municipal que, atendiendo a un cambio en el presupuesto para el año que entra, hubiese la disposición para desembolsar los costos de los estudios de factibilidad, es decir, el trabajo de campo que la SCT hace para conocer las necesidades de transporte en diferentes sectores o colonias.

El alcalde David Medina Salazar expresó que de buen grado estarán en la disposición de hacer una partida para tales fines, por lo que será importante para realizar estos estudios.

