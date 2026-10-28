Inicia construcción de edificio de Seguridad Pública

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CÁRDENAS.- Arrancó la construcción del edificio de Seguridad Pública, se invertirán más de 2 millones de pesos en la obra, además el Municipio cuenta con 3 patrullas.

El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, acompañado de funcionarios municipales arrancó la obra; la construcción y equipamiento de edificio para la Dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá un costo de más de 2 mdp.

La obra consiste en estructura, acabados, impermeabilización, así como 10 luminarias,11 inodoros ecológicos y 11 lavabos, rejas metálicas de protección perimetral y puerta principal reforzada de doble hoja con perfil tubular.

Al intervenir el presidente municipal señaló que la obra está validada por el Gobierno Federal y estatal.

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