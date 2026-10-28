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Inicia construcción de edificio de Seguridad Pública

Se invertirán más de 2 mdp en la obra, señala edil cardenense

Por Carmen Hernández

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Inicia construcción de edificio de Seguridad Pública
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      CÁRDENAS.- Arrancó la construcción del edificio de Seguridad Pública, se invertirán más de 2 millones de pesos en la obra, además el Municipio cuenta con 3 patrullas. 

      El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, acompañado de funcionarios municipales arrancó la obra; la construcción y equipamiento de edificio para la Dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá un costo de más de 2 mdp. 

      La obra consiste en estructura, acabados, impermeabilización, así como 10 luminarias,11 inodoros ecológicos y 11 lavabos, rejas metálicas de protección perimetral y puerta principal reforzada de doble hoja con perfil tubular. 

      Al intervenir el presidente municipal señaló que la obra está validada por el Gobierno Federal y estatal. 

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