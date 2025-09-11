logo pulso
Inician los festejos de Virgen de los Dolores

Por Jesús Vázquez

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Inician los festejos de Virgen de los Dolores

Matehuala.- El martes por la tarde iniciaron las fiestas patronales en honor a nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del Parque del Pueblo, para iniciar el presbítero Eduardo Villela llevó a cabo una misa de acción de gracias en el sector de Lechuguilla.

El presbítero dijo que con la finalidad de acercar más a la población del Parque del Pueblo a las fiestas patronales de Nuestra señora de los Dolores, estará llevando a cabo misa de acción de gracias en diferentes sectores, para la primera eucaristía hubo una excelente respuesta por parte de la población católica.

El templo de Nuestra Señora de los Dolores está ubicado en el Parque del Pueblo, donde muchas personas del barrio acuden la santa misa para darle gracias a la Virgen por todas las bendiciones que les ha dado, además de cumplir algunas mandas pendientes. 

El 15 de septiembre es la fiesta patronal, que inicia a las seis de la mañana con el rosario de aurora, posteriormente por la tarde habrá entradas de cera, donde participarán los niños del catecismo, así mismo una misa de acción de gracias.

Para terminar las fiestas patronales no habrá quema de pólvora, esto como apoyo a los perritos callejeros para evitar que se alboroten. 

