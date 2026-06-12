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Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

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Instala Ayuntamiento pantalla para ver juego de la selección

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Instala Ayuntamiento pantalla para ver juego de la selección
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      CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento, en conjunto con el Gobierno del Estado preparó un toldo y pantallas para exhibir a los ciudadanos el partido inaugural del Mundial de Futbol, en el que ganó la Selección Mexicana. 

      Desde las 10 de la mañana, en la explanada principal del Jardín Hidalgo, trabajadores de Protocolos y del Ayuntamiento colocaron una pantalla tipo Led y un toldo en el que alrededor de 250 personas vieron el primer partido del Mundial de Futbol, entre México y Sudáfrica, que a la postre terminó con el triunfo de 2-0 para el equipo mexicano. 

      Luego del partido, en el que estuvo un grupo de funcionarios, el alcalde David Medina Salazar y su familia, hubo una rifa con tómbola en la que rifaron cuatro pantallas planas.

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