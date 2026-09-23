Instala Obras Públicas bomba en Santa Anita

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CIUDAD VALLES.- A una semana de la visita de las autoridades del Ayuntamiento a la Zona Tének para conocer la necesidad y falta de agua de ese lugar, comenzaron trabajos de colocación de bomba.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que la instalación de una nueva bomba corresponde a la sustitución de la ya obsoleta máquina que dejó de funcionar hace tiempo y que provoca el desabasto del recurso hídrico.

Hay que recordar que el pasado lunes 14 de septiembre, un contingente de habitantes de la Zona Tének exigió en dos manifestaciones (en Presidencia Municipal y en un evento del gobernador del estado) que les dieran solución al problema del agua.

Esta tarde, la bomba quedaría instalada, pero las pruebas de envío de agua desde Santa Anita a las zonas afectadas estarían ocurriendo la noche de este martes.

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