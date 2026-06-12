Instalan pantallas para que población gozara del futbol

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RIOVERDE.- Los ayuntamientos instalan pantallas gigantes para que la población pudiera gozar de la transmisión del juego de futbol de la Selección de México en la inauguración del Mundial 2026, donde la selección mexicana arrancó con el pie derecho.

Desde temprana hora en diversas sedes se instalaron las pantallas gigantes, donde se dispuso de sillas, para que la ciudadanía en general pudiera disfrutar del juego inaugural de la Copa del Mundo, donde inclusive hubo suspensión de clases en las instituciones educativas.

En el municipio de Rioverde, desde temprana hora familias se vistieron de verde, hubo rifa de regalos.

En Rioverde, el alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado de regidores y familias enteras, apoyaron a la selección mexicana.

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La Selección de México ganó 2- 0 a Sudáfrica, los goles fueron anotados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez, para iniciar el campeonato mundial con el pie derecho.

En esta fiesta también estuvo presente el tradicional mariachi y no pudo faltar la quema de pirotecnia, luego del triunfo de México.