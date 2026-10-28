Intentan reventar paro de disidentes de SNTSS
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CIUDAD VALLES.- Aunque ha habido irrupción de los sindicalistas contra la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Valles siguen con su
manifestación en contra de la cúpula sindical.
Juan Jesús Rubio Arteaga, quien ha sido erigido por la base trabajadora como uno de los líderes disidentes del SNTSS, llamados "37+1" dijo que ha habido problemas de irrupción del Sindicato en algunas de las protestas permanentes contra la cúpula sindical, encabezada por Rafael Olivos Hernández, el movimiento para buscar mejores aumentos salariales y mejores condiciones laborales sigue en pie para destituir al último.
Hubo este martes una intentona de disolver esta manifestación nacional, sin embargo, Rubio Arteaga expresó que la manifestación sigue el pie para el 30 de octubre, así como la reunión de firmas para la destitución del líder nacional, a quien la base disidente no reconoce como su líder.
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