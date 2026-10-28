logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Intentan reventar paro de disidentes de SNTSS

Por Miguel Barragán

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Intentan reventar paro de disidentes de SNTSS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Aunque ha habido irrupción de los sindicalistas contra la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Valles siguen con su 

      manifestación en contra de la cúpula sindical.

      Juan Jesús Rubio Arteaga, quien ha sido erigido por la base trabajadora como uno de los líderes disidentes del SNTSS, llamados "37+1" dijo que ha habido problemas de irrupción del Sindicato en algunas de las protestas permanentes contra la cúpula sindical, encabezada por Rafael Olivos Hernández, el movimiento para buscar mejores aumentos salariales y mejores condiciones laborales sigue en pie para destituir al último.

      Hubo este martes una intentona de disolver esta manifestación nacional, sin embargo, Rubio Arteaga expresó que la manifestación sigue el pie para el 30 de octubre, así como la reunión de firmas para la destitución del líder nacional, a quien la base disidente no reconoce como su líder.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga
        Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga

        Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga

        SLP

        Huasteca Hoy

        Padres acusaron a un alumno de vender sustancias ilícitas a su hijo

        Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles
        Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles

        Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles

        SLP

        Pulso Online

        El programa de viviendas del bienestar busca beneficiar a trabajadores con ingresos entre 1 y 2.9 salarios mínimos.

        Certifican municipios libres de tuberculosis bovina
        Certifican municipios libres de tuberculosis bovina

        Certifican municipios libres de tuberculosis bovina

        SLP

        Carmen Hernández

        Se realizaron miles de muestras en ganado, resultando sanos

        Bomberos controlan incendio en una casa
        Bomberos controlan incendio en una casa

        Bomberos controlan incendio en una casa

        SLP

        Redacción