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Investiga la CEDH caso de sacerdotes golpeados

Declaran los curas que fueron violentados por los policías

Por Jesús Vázquez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Investiga la CEDH caso de sacerdotes golpeados
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      Matehuala.- La Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que inició de oficio un expediente de queja por los hechos presuntamente cometidos por elementos de la Policía Municipal de Villa de la Paz, relacionados con el caso en el que varios oficiales presuntamente agredieron a unos sacerdotes.

      A través de la Cuarta Visitaduría General, con sede en Matehuala, personal de este organismo autónomo localizó a las personas involucradas para recabar sus declaraciones, de acuerdo con los testimonios obtenidos, las víctimas manifestaron su inconformidad por los actos presuntamente realizados por los elementos policiales.

      Como parte del procedimiento, la CEDH requirió a la autoridad señalada como presunta responsable el informe correspondiente para que exponga lo que a su derecho convenga. 

      El expediente se encuentra actualmente en etapa de investigación, por lo que será una vez agotadas las diligencias cuando este organismo determine si existieron violaciones a los derechos humanos de los afectados.

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      En cuanto al caso de Villa de la Paz, la IV Visitaduría precisó que no cuenta con antecedentes de quejas previas relacionadas con la corporación policial de ese municipio, esto, a pesar de que después de lo ocurrido con los sacerdotes, varias personas manifestaron públicamente que presuntamente también habían sido agredidas por los policías, sin embargo, nunca presentaron una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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