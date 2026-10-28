Invita la UICSLP a desfile de catrinas

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MATEHUALA.- La Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), Campus Matehuala, se prepara para celebrar una de las actividades que promueven la preservación de las tradiciones mexicanas: el tradicional Desfile de Catrinas, edición 2026, que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre, a partir de las 18:30 horas, como parte de las festividades del Día de Muertos y la tradición del Xantolo.

El recorrido tendrá como punto de salida el Parque Álvaro Obregón y continuará por las calles Insurgentes, Hidalgo, Matamoros y el bulevar Carlos Lasso, para concluir en el Parque del Pueblo. Con esta actividad, la UICSLP busca fortalecer la identidad cultural, fomentar la participación de la comunidad y mantener vivas las expresiones que forman parte del patrimonio cultural mexicano, a través de una celebración de tradición, elegancia y color que reúne a la comunidad universitaria y a la sociedad matehualense.

Cabe hacer mención que la Universidad Intercultural de Matehuala inició el tradicional desfile de catrinas y catrines en Matehuala cuando todavía era Universidad Comunitaria de Matehuala, en el año 2007, pues anteriormente en la ciudad no se realizaban desfiles de catrinas y catrines ni actividades referentes a este personaje. La mayoría de las instituciones realizaba los tradicionales altares de muertos, pero esta escuela quiso rescatar este personaje que se tenía olvidado en la ciudad.

Por lo que esta institución educativa ya lleva 19 años realizando este característico desfile de catrines y catrinas en Matehuala, y se invita a la sociedad matehualense a acudir a este magno evento, donde cada año los estudiantes sorprenden con sus caracterizaciones.

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