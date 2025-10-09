logo pulso
Invitan a Feria de la Salud Mental

Habrá varias actividades, se brindará atención psicológica

Por Carmen Hernández

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a Feria de la Salud Mental

Cerritos.- El Municipio llevará a cabo la Feria de la Salud Mental el próximo 13 de octubre en la plaza principal, donde se atenderán los casos que requieran apoyo por problemas de salud mental que enfrenten. 

Autoridades municipales dieron a conocer que tienen todo listo para llevar a cabo este evento, el cual se realizará en coordinación con el Departamento de Atención a la Juventud y Centro Libre para las Mujeres. 

La Feria de Salud Mental se celebrará este próximo lunes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la plaza principal del municipio, donde se instalarán varios módulos para atender a personas que requieran apoyo. 

Se contará con atención psicológica gratuita, para mejorar la calidad de vida y salud de las personas. 

Se les invita a los padres de familia para que lleven a sus hijos a participar en las diversas actividades que se tienen programadas en beneficio de su salud.

