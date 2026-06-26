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Invitan a la recolecta de pelo y tapitas

Por Carmen Hernández

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a la recolecta de pelo y tapitas
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      RIOVERDE.- Invitan a la población y a las estéticas a que se sumen a la campaña de recolección de cabello y tapitas, para apoyar a las pacientes con cáncer. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número IV Alejandro Lezama González dio conocer que implementaron una campaña para apoyar a las pacientes con cáncer. 

      Se estará recibiendo pelo con una medida de 15 centímetros, sujetado en una trenza, estos serán utilizados para elaborar pelucas oncológicas. 

      También se estarán recibiendo las tapitas, es por ello que solicitan las recolecten y posteriormente las lleven a la calle del Bosque 130 en la Colonia los Naranjos, cada una de las tapas serán enviadas a la fundación de Amanc ubicado en la capital potosina. 

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      Es por ello que se le pide a la población que se sumen a esta campaña y cooperen.

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