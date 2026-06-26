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Invitan al evento Tesoros humanos vivos del patrimonio cultural

Por Carmen Hernández

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Invitan al evento Tesoros humanos vivos del patrimonio cultural
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Invitan a la población en general a participar en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos del Patrimonio Cultural, dirigido a docentes que mantienen  vivas las raíces y tradiciones, se cierran las inscripciones el 30 de junio. 

      La dirección de Cultura dio a conocer que se tiene abierta la convocatoria donde podrá participar la ciudadanía en general.   

      La categoría es tradiciones orales e idiomas originarios, náhuatl, tének y xiiuy. 

      Técnicas arsenales, oficios tradicionales, entre otras. 

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      Las personas interesadas en registrarse, tendrán como fecha límite el 30 de junio. 

      Es por ello que se les invita para que se acerquen a la oficina de Cultura del Ayuntamiento para participar en este evento.

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