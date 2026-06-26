Invitan al evento Tesoros humanos vivos del patrimonio cultural

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Invitan a la población en general a participar en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos del Patrimonio Cultural, dirigido a docentes que mantienen vivas las raíces y tradiciones, se cierran las inscripciones el 30 de junio.

La dirección de Cultura dio a conocer que se tiene abierta la convocatoria donde podrá participar la ciudadanía en general.

La categoría es tradiciones orales e idiomas originarios, náhuatl, tének y xiiuy.

Técnicas arsenales, oficios tradicionales, entre otras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las personas interesadas en registrarse, tendrán como fecha límite el 30 de junio.

Es por ello que se les invita para que se acerquen a la oficina de Cultura del Ayuntamiento para participar en este evento.