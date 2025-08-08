Invitan al taller Experimentos sensoriales del S13

Matehuala.- Invita el Centro Cultural a un taller de experimentación sonora titulado “Experimentos Sensoriales del S13”, que llevará a cabo y que es para jóvenes de 13 a 19 años de edad, el próximo viernes y sábado.

La dirección de Fomento Cultural invita a adolescentes y jóvenes a participar en un taller único, donde la creatividad y la sensibilidad artística serán las protagonistas.

No es necesario tener experiencia o conocimientos musicales. Los participantes explorarán propuestas como escucha activa, caminata sonora, paisaje sonoro, arte sonoro y Sonido 13.

Las fechas de este taller son el viernes 15 de agosto de cuatro a siete de la tarde y el sábado 16 de diez de la mañana a dos de la tarde, el lugar será el Centro Cultural ubicado en la calle Hidalgo, el evento será completamente gratuito, pero es de cupo limitado para veinte personas.

Para este taller tendrán invitados especiales a profesionales como Gustavo Alfonso Galván Cázares, músico, docente e investigador, especialista en paisaje sonoro, pedagogía musical y música y tecnología.

David Ortiz Trejo Artista, Sonoro con amplia trayectoria internacional en música electroacústica, arte sonoro y performance.

Para mayores informes e inscripciones los interesados pueden comunicarse al número 488 882 2677, esta es una gran oportunidad para los jóvenes.