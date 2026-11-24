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Más de 40 jóvenes participan actualmente en un proyecto piloto de formación dual enfocado en el sector de alimentos y bebidas, en el que se han integrado más de 12 restaurantes, informó Luis Cervantes Salgado, director general del Empleo.

El funcionario destacó que este modelo representa una oportunidad para vincular de manera directa y rápida a los jóvenes que cursan carreras técnicas con el sector productivo, al permitirles adquirir experiencia y desarrollar habilidades dentro de las empresas antes de concluir su preparación académica.

Señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza labores de acompañamiento tanto con las empresas como con las instituciones educativas, a fin de facilitar la implementación de este esquema y garantizar que la formación de los estudiantes responda a las necesidades del mercado laboral.

Como parte de estas acciones, explicó que desde principios de año se puso en marcha un proyecto piloto dirigido a los sectores restaurantero y hotelero, con la participación de establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

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Recordó que inicialmente se contemplaba la participación de entre ocho y nueve estudiantes y de tres a cuatro restaurantes; sin embargo, la respuesta del sector superó las expectativas, pues actualmente se cuenta con más de 40 jóvenes y alrededor de 12 establecimientos participantes.

Finalmente, consideró que los resultados obtenidos reflejan el potencial de la formación dual para facilitar la incorporación de los jóvenes al ámbito laboral y fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y las empresas.