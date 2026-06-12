Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco

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Matehuala.- Directora del Conalep, Amalia Castillo Córdova, directora del CONALEP en un comunicado por los hechos que ocurrieron el miércoles en el interior del plantel, justificó el apoyo policiaco, donde cerca de 15 jóvenes se enfrentaron en una riña campal en interior de la escuela, en donde incluso hubo un herido y tuvieron que intervenir elementos de la Policía Municipal y elementos de corporaciones de emergencia.

Informó que el conflicto de violencia que se generó entre estudiantes, fue atendido de manera inmediata mediante la activación de los protocolos institucionales de seguridad.

Como parte de las acciones implementadas, se solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de las instancias correspondientes, quienes acudieron oportunamente para brindar atención y dar seguimiento a la situación.

Comentó que el personal directivo, docente y administrativo actuó conforme a los procedimientos establecidos y a la capacitación con la que cuenta para la atención de este tipo de situaciones, priorizando en todo momento la seguridad e integridad de las y los estudiantes.

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Declaró que los hechos se encuentran bajo seguimiento por parte de las autoridades competentes y de las áreas institucionales correspondientes, quienes determinarán las acciones procedentes conforme a la normatividad aplicable.

Manifestó que un hecho aislado no define a toda una comunidad educativa. Dijo que continuarán trabajando de la mano con madres y padres de familia, autoridades y sociedad en general para fortalecer la cultura de paz, el respeto y la sana convivencia entre los estudiantes.