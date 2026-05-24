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Justifican obra de puente de la Juárez

Critican ciudadanos que esté a la misma altura que el paso vehicular

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Justifican obra de puente de la Juárez
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      CIUDAD VALLES.- El puente peatonal de la colonia Juárez va al mismo nivel que el vehicular para protegerlo de los embates de las inundaciones, explicó Roberto Reséndiz Galván, coordinador de Desarrollo Social (Codesol).

      Ante las críticas vertidas por el nivel que tendrá el puente peatonal, de acuerdo con la estructura del puente vehicular que, por su forma, resulta inútil cuando comienza a elevarse el nivel del río Valles, el encargado de las obras del Municipio dijo que el paso a desnivel ha sido diseñado para ir del andador del Colosio hasta la altura de las canchas de la Juárez y que lo que se hace al ponerlo a la altura del puente habitual es protegerlo de la corriente y además darle la altura que requiera en caso de inundación.

      Refirió que la inversión es de un poco más de cuatro millones de pesos.

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