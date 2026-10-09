Panaderos ya ofertan el pan de muerto

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Matehuala.- Panaderías de la ciudad han empezado a elaborar el pan de muerto, el cual varía de precio dependiendo del tamaño, pues esta es la única temporada del año en la que elaboran este tradicional pan artesanal, que es considerado uno de los más ricos.

El precio del pan de muerto varía dependiendo del tamaño, pues las piezas pequeñas las puedes encontrar de diez pesos, quince pesos, veinte pesos, pero inclusive hay piezas más grandes de cincuenta pesos y hasta cien pesos o más.

El pan de muerto es un pan dulce que se consume durante el mes de octubre y los días de muertos, y tradicionalmente se coloca en las ofrendas de los altares a los muertos.

Juan Carlos Orozco, quien tiene una panadería, comentó que esta es la fecha en la que más se vende el pan de muerto y, a pesar de que el precio del producto lo han tenido que subir, esto debido a que todos los ingredientes les han elevado su precio, se sigue vendiendo, pues es uno de los panes más ricos que se hacen solo una vez al año, cuando la gente acostumbra comprarlo.

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Comentó que los últimos días del mes de octubre, así como los días 1 y 2 de noviembre, esperan que se eleve la venta del pan de muerto al cien por ciento, dado que muchas familias hacen los tradicionales altares de muertos y también en las escuelas de los distintos niveles, por lo que las personas van a comprar más este producto. Asimismo, exhorta a la población en general a apoyar a las panaderías locales y comprarlo en estas y no en los supermercados.