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Inviable cierre de ingenios en San Luis Potosí

El negocio del azúcar no ha caído

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Inviable cierre de ingenios en San Luis Potosí
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      CIUDAD VALLES.- Gerardo Hanún Safi, cañero y organizador del Tercer Congreso de Azucareros del Estado y otras regiones del país, dijo que el negocio del azúcar en San Luis Potosí no ha caído al riesgo de que cierren los Ingenios. 

      Dijo que el jueves 15 y viernes 16 de octubre habrá un ciclo de conferencias y de diálogos sobre la problemática de la caña de azúcar y de la industria luego de tres de los años más difíciles que se han tenido. 

      Refirió que hay posibilidades de que suba el precio del azúcar a nivel mundial y que, luego de que la situación climatológica ha mejorado podría haber un mejor escenario, pero el encuentro de cañeros, durante esos días, en el Hotel Valles ayudará a que los cañeros se hagan de nuevas ideas y recursos para mejorar su producción.

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