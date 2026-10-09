Inviable cierre de ingenios en San Luis Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Gerardo Hanún Safi, cañero y organizador del Tercer Congreso de Azucareros del Estado y otras regiones del país, dijo que el negocio del azúcar en San Luis Potosí no ha caído al riesgo de que cierren los Ingenios.

Dijo que el jueves 15 y viernes 16 de octubre habrá un ciclo de conferencias y de diálogos sobre la problemática de la caña de azúcar y de la industria luego de tres de los años más difíciles que se han tenido.

Refirió que hay posibilidades de que suba el precio del azúcar a nivel mundial y que, luego de que la situación climatológica ha mejorado podría haber un mejor escenario, pero el encuentro de cañeros, durante esos días, en el Hotel Valles ayudará a que los cañeros se hagan de nuevas ideas y recursos para mejorar su producción.