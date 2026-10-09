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Subirán imagen de Panchito al altar mayor

Con esto culminan festividades del santo patrono

Por Jesús Vázquez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Subirán imagen de Panchito al altar mayor
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      Matehuala.- Este domingo al mediodía, la imagen de San Francisco de Asís volverá a ocupar su lugar en el altar mayor del templo de Real de Catorce, con lo que concluirán las fiestas patronales en honor al santo patrono del Pueblo Mágico, sin embargo, las peregrinaciones de distintos estados de la República continuarán llegando durante las próximas semanas.

      Para despedir a la imagen, se celebrará una misa de acción de gracias y se realizará un recorrido por las principales calles de Real de Catorce, con la finalidad de que los fieles católicos tengan la oportunidad de verla de cerca por última vez antes de que sea colocada nuevamente en el altar mayor. 

      Se espera que permanezca en ese sitio hasta septiembre de 2027, cuando vuelva a bajar para las celebraciones patronales.

      Aunque las fiestas patronales llegarán a su fin, se prevé que continúen arribando peregrinaciones de distintos municipios y estados del país durante los primeros días de noviembre, son numerosos los fieles que acuden a Real de Catorce para venerar a San Francisco de Asís, agradecer las bendiciones recibidas y expresar su gratitud por los favores y milagros que atribuyen a su intercesión.

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      Por otra parte, se recuerda a los visitantes que el túnel Ogarrio permanecerá cerrado durante los fines de semana de octubre, en las fechas programadas del 10 y 11, 17 y 18, y 24 y 25. Por ello, se recomienda a quienes planeen visitar el Pueblo Mágico que tomen sus precauciones y se mantengan atentos a los avisos sobre los horarios de cierre y las alternativas de acceso.

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