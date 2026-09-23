La Huasteca, con mayor desaparición de personas

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RIOVERDE.- En la Huasteca se acentúa las desaparición de personas, algunas son por ausencia voluntarias, dijo el comisionado estatal de Búsqueda de Personas Edgar Mar del Ángel.

Señaló el comisionado que en cuanto a las datos de personas desaparecidas, no puede decir las cifras, no cuenta con la cantidad exacta porque sólo tiene un mes en el cargo.

Señaló que la Zona Media es un lugar más tranquilo en cuestión de seguridad, e hizo hincapié que en cuanto no se localice a una persona es necesario llamar al 911, ya que se trabaja de manera coordinada con las instituciones.

Reconoció que en la Huasteca potosina es donde más casos de personas no localizadas se tienen; también se tienen reportes de personas por ausencia voluntaria.

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