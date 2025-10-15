logo pulso
Ofrecen taller de prótesis de mama

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Los lunes en Cáritas parroquial ofrecen un taller para capacitar a las mujeres en la elaboración de prótesis de mama. 

Marisela Flores dama voluntaria de Cáritas parroquial dio a conocer que a las personas interesadas en aprender a elaborar prótesis, se les entrega el material de manera gratuita. 

Aunado a ello se les capacita de cómo elaborarlo y tardan 4 horas, es por ello que se les invita a las mujeres para que se acerquen y acudan los lunes a la oficina de Cáritas parroquial; mencionó que es importante que se acerquen para poder apoyarlos.

