Ofrecen taller de prótesis de mama

RIOVERDE.- Los lunes en Cáritas parroquial ofrecen un taller para capacitar a las mujeres en la elaboración de prótesis de mama.

Marisela Flores dama voluntaria de Cáritas parroquial dio a conocer que a las personas interesadas en aprender a elaborar prótesis, se les entrega el material de manera gratuita.

Aunado a ello se les capacita de cómo elaborarlo y tardan 4 horas, es por ello que se les invita a las mujeres para que se acerquen y acudan los lunes a la oficina de Cáritas parroquial; mencionó que es importante que se acerquen para poder apoyarlos.