Limpian y sanean márgenes del Valles

CIUDAD VALLES.- Esta jornada, dentro del Plan Hídrico Nacional impulsado por la presidencia de la República, hubo una actividad de saneamiento y limpieza del Río Valles, incentivando por Conagua.

Antes del mediodía de este viernes 5 de septiembre, un grupo de gente de Conagua, del Ayuntamiento y de agrupaciones y voluntarios se dedicaron a limpiar cinco kilómetros de márgenes del Valles, iniciando a la sombra del puente de Santa Rosa y río abajo.

Esta es la segunda jornada de actividades en las que Conagua involucra al Ayuntamiento, dentro del Plan Hídrico, que no sólo pretende el rescate de los cuerpos de agua, sino la re administración de concesiones y del uso que se le da al bien nacional más preciado.