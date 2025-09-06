logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Limpian y sanean márgenes del Valles

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Limpian y sanean márgenes del Valles

CIUDAD VALLES.- Esta jornada, dentro del Plan Hídrico Nacional impulsado por la presidencia de la República, hubo una actividad de saneamiento y limpieza del Río Valles, incentivando por Conagua.

Antes del mediodía de este viernes 5 de septiembre, un grupo de gente de Conagua, del Ayuntamiento y de agrupaciones y voluntarios se dedicaron a limpiar cinco kilómetros de márgenes del Valles, iniciando a la sombra del puente de Santa Rosa y río abajo.

Esta es la segunda jornada de actividades en las que Conagua involucra al Ayuntamiento, dentro del Plan Hídrico, que no sólo pretende el rescate de los cuerpos de agua, sino la re administración de concesiones y del uso que se le da al bien nacional más preciado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan puestos de adornos patrios
Instalan puestos de adornos patrios

Instalan puestos de adornos patrios

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Centro de Atención Agraria
Inauguran Centro de Atención Agraria

Inauguran Centro de Atención Agraria

SLP

Jesús Vázquez

La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana
Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

SLP

Carmen Hernández

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia
Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

SLP

Carmen Hernández

Para sanar y mejorar su calidad de vida