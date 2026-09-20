logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Listo, monumento de San Francisco

Busca fortalecer la identidad, imagen urbana y atractivo turístico de este Pueblo Mágico

Por Jesús Vázquez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Listo, monumento de San Francisco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Catorce.- Con la presencia de autoridades municipales, representantes de distintos sectores y ciudadanía, se llevó a cabo la inauguración del monumento de cantera de San Francisco de Asís, obra que busca fortalecer la identidad, imagen urbana y atractivo turístico de este Pueblo Mágico.

      El proyecto contempla una explanada con las tradicionales letras de "Real de Catorce" y una escultura de San Francisco de Asís, acompañada por las figuras de una oveja, un lobo y un conejo, elementos que forman parte de la representación artística del monumento, ya que San Francisco era una persona que quería mucho a los animales y cuenta la leyenda que hizo que un lobo que atacaba a un pueblo se domesticara y fuera compañero fiel de San Francisco, esta estatua de San Francisco mide 15 metros.

      Durante el acto inaugural se destacó que esta nueva obra forma parte de la imagen y patrimonio de Real de Catorce, además de convertirse en un espacio para que habitantes y visitantes puedan tomarse fotografías y conocer una representación relacionada con uno de los santos de mayor importancia para la comunidad.

      Al evento acudieron secretarios, presidentes municipales, diputadas y diputados, así como habitantes de Catorce, turistas, visitantes y personal del Ayuntamiento, quienes fueron partícipes de la inauguración de este nuevo espacio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan Real de Catorce a cuidar y respetar este nuevo espacio, con el propósito de que se conserve en buenas condiciones y pueda ser disfrutado por las familias del municipio y por los miles de turistas que llegan a este Pueblo Mágico.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias
      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

      Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Árbol a punto colapso, un peligro
      Árbol a punto colapso, un peligro

      Árbol a punto colapso, un peligro

      SLP

      Jesús Vázquez

      Segundo Informe de Medina, en una escuela
      Segundo Informe de Medina, en una escuela

      Segundo Informe de Medina, en una escuela

      SLP

      Redacción

      Realizan simulacro de sismo en escuelas
      Realizan simulacro de sismo en escuelas

      Realizan simulacro de sismo en escuelas

      SLP

      Carmen Hernández