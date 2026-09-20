Listo, monumento de San Francisco

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Catorce.- Con la presencia de autoridades municipales, representantes de distintos sectores y ciudadanía, se llevó a cabo la inauguración del monumento de cantera de San Francisco de Asís, obra que busca fortalecer la identidad, imagen urbana y atractivo turístico de este Pueblo Mágico.

El proyecto contempla una explanada con las tradicionales letras de "Real de Catorce" y una escultura de San Francisco de Asís, acompañada por las figuras de una oveja, un lobo y un conejo, elementos que forman parte de la representación artística del monumento, ya que San Francisco era una persona que quería mucho a los animales y cuenta la leyenda que hizo que un lobo que atacaba a un pueblo se domesticara y fuera compañero fiel de San Francisco, esta estatua de San Francisco mide 15 metros.

Durante el acto inaugural se destacó que esta nueva obra forma parte de la imagen y patrimonio de Real de Catorce, además de convertirse en un espacio para que habitantes y visitantes puedan tomarse fotografías y conocer una representación relacionada con uno de los santos de mayor importancia para la comunidad.

Al evento acudieron secretarios, presidentes municipales, diputadas y diputados, así como habitantes de Catorce, turistas, visitantes y personal del Ayuntamiento, quienes fueron partícipes de la inauguración de este nuevo espacio.

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Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan Real de Catorce a cuidar y respetar este nuevo espacio, con el propósito de que se conserve en buenas condiciones y pueda ser disfrutado por las familias del municipio y por los miles de turistas que llegan a este Pueblo Mágico.