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De cara al recrudecimiento del clima gélido en el estado, alrededor de 104 refugios temporales se reportan como funcionales, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Complementó que derivado de una reciente inspección, se otorgó el aval para su operación tras cumplir con las disposiciones en protección civil.

La coordinadora estatal enfatizó que, si bien se tiene registro de tales albergues, con el paso de las semanas podrían abrirse otros más ante la disminución de la temperatura, principalmente en regiones altas del estado.

Recalcó que las Direcciones Municipales en la m ateria deben tener identificadas las áreas y zonas con menor descenso de la temperatura, a fin de activar a tiempo los centros de asistencia y resguardo.

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"Actualmente nos encontramos en el frente frio número ocho. Recordemos que se esperan todavía poco más de 60", concluyó.

Mientras las autoridades de Protección Civil mantienen recorridos para auxiliar a personas en condición de mendicidad que pernoctan en la calle, los Servicios de Salud de San Luis Potosí llevan a cabo la campaña de inmunización contra enfermedades respiratorias.

Entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre pasado, la dependencia estatal reporta la

aplicación de 22 mil dosis de Pfizer y Moderna contra el coronavirus.

En tanto, contra la influenza la inoculación totalizó 120 mil 442 biológicos. Es decir, un acumulado de 142 mil 442 vacunas en poco menos de un mes.