Estado

Lluvias anegan varias casas en El Naranjal

Se desborda canal de riego en El Naranjal

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
Lluvias anegan varias casas en El Naranjal

CIUDAD VALLES.- Lluvias provocan que canal de riego se desborde y afecte 30 viviendas en la delegación de Rascón.

La falta de desazolve en un canal agrícola afectó una treintena de casas en El Naranjal, población de Rascón que ha sido el primero en resultar afectado por esta segunda temporada de lluvias de este 2025, que comenzó en este mes de septiembre.

La dirección de Protección Civil, a cargo de Miguel Ángel Sánchez Hernández y el DIF atendieron el problema que enfrentan los habitantes, los primeros con desazolve del canal y con la asistencia a los damnificados.

Las labores de desazolve servirán para que no vuelva a trepar el agua del canal a las viviendas, de acuerdo con las autoridades y no hubo necesidad de refugiar a parte de los afectados.

