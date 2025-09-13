Invitan a donación de pelo para trenzas

RIOVERDE.- Cada día acuden más mujeres a donar trenzas para la elaboración de pelucas oncológicas, que serán donadas a mujeres que sufren cáncer y para mejorar su autoestima y enfrenten la enfermedad con más fortaleza.

El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuenta con un departamento de Red Luz Rosa, donde se apoya a pacientes con cáncer, se les brinda atención en algunas necesidades que enfrentan, debido a su enfermedad.

Recientemente una menor de edad se acercó al departamento a entregar dos trenzas que fueron destinadas para la elaboración de pelucas oncológicas, una acción que fue aplaudida.

Los requisitos para donar es contar con cabello limpio y completamente seco, 30 centímetros de largo mínimo, trenzado y sujetado con ligas en ambos extremos y guardado en bolsa de plástico.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas del DIF municipal.

Por lo que se le invita a la población en general para que se una a esta noble causa y apoyen a las mujeres que están padeciendo esta enfermedad y que requieren del apoyo, para enfrentar este mal y puedan llegar a sanar.