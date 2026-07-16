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Lluvias aumentan los males respiratorios

Por Jesús Vázquez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Lluvias aumentan los males respiratorios
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      Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias y los cambios bruscos de temperatura que se han presentado durante las últimas semanas en la ciudad y la región del Altiplano, se ha registrado un incremento en las enfermedades respiratorias, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

      Los males respiratorios como gripe, resfriados, infecciones en la garganta, tos y cuadros de fiebre se han vuelto más frecuentes durante esta temporada de lluvias.

      Muchas familias han optado por acudir a consultorios y médicos particulares para recibir atención, debido a que las clínicas y hospitales de las diferentes instituciones de salud se encuentran saturados, en algunos casos, los pacientes deben esperar varias horas para poder ser atendidos.

      Personas que cuentan con algún tipo de seguridad social señalaron que, al acudir a las clínicas, han encontrado las áreas de consulta llenas, lo que ha complicado recibir atención médica de manera oportuna para sanar de su malestar.

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      Ante esta situación, especialistas recomiendan a la población tomar medidas preventivas como consumir abundantes líquidos, mantener una adecuada higiene y acudir al médico en caso de presentar síntomas persistentes, especialmente en menores de edad y adultos mayores.

      , quienes son los sectores más vulnerables a este tipo de enfermedades.

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