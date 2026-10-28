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Localizan a adulta mayor extraviada

Esto, tras reporte de búsqueda en Ciudad Fernández

Por Carmen Hernández

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Localizan a adulta mayor extraviada
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal localiza a una adulta mayor que se encontraba extraviada, y que es originaria de la comunidad de Atotonilco. 

      La mujer de 79 años de edad salió a las 6 de la mañana de la comunidad de Atotonilco, se dirigía al Banco del Bienestar en el municipio de Rioverde. 

      Las horas pasaron y Victoria de 79 años de edad no era localizada; la familia preocupada llamó al 911, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementó un operativo para tratar de localizarla tras el reporte de búsqueda. 

      Por fortuna la adulta mayor fue encontrada en compañía de personal de búsqueda de personas. La mujer posteriormente fue trasladada a su domicilio. 

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