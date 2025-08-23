Los burócratas municipales piden 10% de aumento

RIOVERDE.- Empleados sindicalizados al servicio del Ayuntamiento solicitaron un incremento salarial de un 10%, petición que ya fue presentada al Alcalde, según información del líder sindical.

Mencionó el dirigente de los trabajadores municipales Andrés Blas Hernández, que en tiempo y forma se entregó la solicitud a las autoridades, para que se tenga una reunión y llegar a un acuerdo sobre su petición acorde a la ley.

La petición fue de un 10%, aunque el líder sindical reconoció que se buscará negociar para llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores.

El incremento beneficiaría a 220 trabajadores activos y de aprobarse sería retroactivo al mes de enero, de acuerdo a la petición que fue presentada.

Señaló que tienen la confianza de que en los próximos días ya se haya concretado un acuerdo del aumento al salario, porque los trabajadores ya no alcanzan para la compra de diversos artículos de la canasta básica con lo que perciben actualmente, y hay la necesidad de tener un mejor ingreso.