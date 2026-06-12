Madre de familia demanda justicia; abusaron de su hija

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CIUDAD VALLES.- Una mujer exigió justicia pronta a la denuncia que interpuso y que trata de la violación de su hija, menor de edad.

Este mediodía, una mujer de Santa Martha, municipio de Tamuín informó que el 23 de mayo pasado denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la agresión sexual ejercida por un adolescente de 13 años contra su hija, de cinco.

Refirió que aunque ya ha habido comparecencias en la Fiscalía, cita con el médico legista y otras diligencias, además de la aceptación del hecho del adolescente el pasado 13 de mayo, no ha habido ninguna acción de parte de las autoridades en la carpeta 2252/26, radicada en la delegación de Ciudad Valles.