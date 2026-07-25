Madres solteras siguen esperando su beca

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CIUDAD VALLES.- Muchas beneficiarias de la beca de madres solteras de Sedesore se quejan de que les vuelven a pedir copias de 10 INE y no les han pagado el último bimestre de la beca que les otorgan.

Ha causado extrañeza a madres solteras que están inscritas en la beca de tres mil pesos, que Sedesore debería repartir casa dos meses, que a muchas de ellas no les pagaron hace semanas, cuando se repartió el recurso en el Casino Ganadero de la Feria en Valles y a una gran cantidad no les tocó el beneficio, desconociéndose los motivos y que las propias autoridades nada han dicho al respecto.

Esta semana, a las que habían faltado de pagarles, les comenzaron a citar al mismo lugar, no sin pedirles de nueva cuenta llevar 10 copias del mismo número de credenciales de elector.

La Sedesore no ha emitido ningún comunicado sobre la dilación en el pago a una buena parte de las mujeres.

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