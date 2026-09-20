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Mínimas ventas de adornos patrios

Por Jesús Vázquez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Mínimas ventas de adornos patrios
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      MATEHUALA.-Comerciantes que estuvieron en Matehuala ofreciendo artículos de la temporada del mes patrio, reportaron una disminución en la venta de artículos patrios en este año, en comparación con años anteriores, ofrecieron desde banderas, sombreros, rehiletes, cornetas y demás adornos típicos, pero no tuvieron la misma demanda que en otras temporadas.

      De acuerdo con los vendedores, factores como la situación económica y el incremento en los precios de algunos productos influyeron en que las familias redujeran sus compras o buscaran opciones más económicas, esperaban que el 15 y 16 de septiembre se incrementaran las ventas que son los días fuertes, pero fue muy poco lo que lograron vender este año, pues tenían las esperanzas en lograr hacer unos pesos extra.

      Expresaron que antes la gente compraba varias cosas para adornar su casa o para los niños, ahora muchos solo se llevan una banderita pequeña o de plano nada, es lamentable porque es una tradición que se está perdiendo, pues ya no se ven casas adornadas como antes, antes durante todo el mes de septiembre la gente colocaba la bandera mexicana en la azotea de su casa apuntando a la calle, cosa que ahora ya no hacen. 

      Comentaron que ellos cada año vienen del Estado de México, y durante el año trabajan en realizar varios artículos, y en las fiestas patrias llegan a Matehuala para venderlas, este año no lograron vender muchos, apenas sacaron lo necesario para vivir.

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