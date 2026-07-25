Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed

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CIUDAD VALLES.- La línea 3 de la MetroRed será modificada porque las calles están en malas condiciones, "no están en condiciones", de acuerdo con la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria refirió que, originalmente, la línea tres correría desde Santa Rosa hasta la colonia La Pimienta, pero se modificará ese derrotero, porque las condiciones de la infraestructura no son "para nada adecuadas", a decir de Martínez Acosta.

Por lo pronto, la línea que no irá a ningún punto del sur u oriente de la ciudad, como la 1 y 2 no tiene fecha de arranque, ya que se tiene que escoger una nueva ruta y esperar a que haya arreglos de parte del Ayuntamiento.