Moto impacta vs. patrulla; un lesionado

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MATEHUALA.- Una motocicleta que era conducida por una persona de sexo masculino se impactó contra una patrulla en la esquina de Melchor Ocampo y Reforma. Afortunadamente, el motociclista resultó con lesiones menores y se le atendió en el lugar del accidente. Los hechos se presentaron la tarde del pasado martes en la esquina de las calles Melchor Ocampo y Reforma, donde una patrulla de motocicleta hizo alto para que pasara un adulto mayor en su bicicleta; sin embargo, debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, un motociclista terminó impactándose en la parte trasera de la patrulla, quedando el chofer tirado en la calle.

A través de redes sociales se ve un video en el cual, en el crucero de Ocampo y Reforma, se ve a un adulto mayor tratando de cruzar la calle ya mencionada, y la patrulla le cede el paso; sin embargo, atrás venía una motocicleta que no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra la patrulla. El video que circula en las redes tiene muchos comentarios haciendo burla a los oficiales, como que le "llamen a la policía, y ahora quién los va a detener, que la grúa se lleve a la patrulla", entre otros.

En un comunicado, la Policía Municipal hace un llamado a los motociclistas para que conduzcan con responsabilidad y respeten su distancia, así como los límites de velocidad, para evitar accidentes.

como el ocurrido la tarde del martes, en donde una patrulla detuvo su marcha ante el avistamiento de una persona de edad avanzada en bicicleta que pretendía cruzar la calle, lo que sobrevino el impacto de una motocicleta contra la parte posterior de la unidad policial. Por fortuna, no pasó a mayores, ya que los oficiales auxiliaron al motociclista.

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