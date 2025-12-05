logo pulso
Estado

Niegan desbandada de cañeros de ULPCA

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Niegan desbandada de cañeros de ULPCA

CIUDAD VALLES.- El líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Eduardo Martínez Morales dijo que no tiene ninguna notificación oficial de bajas en su organización como se ha dado a conocer a través de redes sociales. 

Desde hace un par de días ha circulado información en Facebook sobre un supuesto éxodo de productores de la ULPCA que le dejarían de tributar al Ingenio Plan de Ayala, para comenzar a entregar al Alianza Popular de Tambaca (Tamasopo). 

No obstante, Martínez Morales dijo que no ha tenido bajas dentro del padrón de su organización, sino más bien un total de 45 altas, así que supone que se trata de algún ardid publicitario y dijo que hay 2 mil 368 integrantes de la ULPCA que entregan al IPA.

