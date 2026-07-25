Niegan operativo contra cazadores furtivos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- No hay un operativo especial contra caza furtiva, sino que el BOMI (Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales) recibió denuncias de gente de Cerro Alto sobre ese tema, explicó Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que el operativo BOMI es una práctica común, todas las semanas en esta región y que, en esta ocasión visitaron el eje Chantol-Las Huertas, porque hubo denuncias de vecinos de estas dos poblaciones sobre probable presencia de cazadores furtivos de venado cola blanca.

Esta sola denuncia motivó al BOMI a dirigirse al norte de la ciudad, sin embargo, no se trata de una operación especializada, de acuerdo con Contreras Malibrán.