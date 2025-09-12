Arranca sistema de transporte MetroRed

CIUDAD VALLES.- Con una multitud de más de dos mil 500 personas enfrente, bajo el toldo que cerró el bulevar desde hace dos días, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el sistema de transporte MetroRed en Valles, con dos rutas y 20 camiones eléctricos.

Este mediodía, con un discurso encendido que había ya pronunciado en otro evento y que tuvo como tiro al blanco a los exgobernadores Juan Manuel Carreras, Fernando Toranzo, Marcelo de los Santos y Fernando Silva Nieto, de quienes dijo “no hicieron ni madres”, el mandatario potosino volvió a la carga a Valles con la puesta en marcha del transporte de MetroRed que atravesará la ciudad y que es gratuito, además de contar con aire acondicionado.

Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su alocución, precisó que el proyecto de MetroRed estuvo muchos años sólo en ideas y que hasta ahora, visiblemente conmovida, agradecía la oportunidad al Gobernador de echarlo a andar. De ese recordatorio de omisión partió después la diatriba gallardista.

El toldo que tapó los dos sentidos del bulevar Valles 85 y las dos mil 500 personas (sentadas), estallaron en aplausos y poco después de que el Gobernador diera el banderazo de salida de los autobuses, muchos asistentes quisieron probar las bondades de esas unidades que cumplirán el sueño de muchos: eliminar la humedad y el bochorno con climatización artificial.

